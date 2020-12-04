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В Татарстане чиновник оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение при госзакупках

21:57, 04.12.2020
В Татарстане чиновник оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение при госзакупках
Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане чиновник не смог оспорить сумму штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. В итоге сотрудник исполкома Кукморского района заплатит 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы республиканского управления ФАС, он необоснованно укрупнил закупку.

Изначально исполком заказывал подрядчику только летнее содержание улиц в городе, но чиновник добавил туда еще и заказ на демонтаж кровли одного из здания.

Стоимость закупки оценена в 10 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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