В Татарстане чиновник оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение при госзакупках
В Татарстане чиновник не смог оспорить сумму штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. В итоге сотрудник исполкома Кукморского района заплатит 50 тысяч рублей.
По данным пресс-службы республиканского управления ФАС, он необоснованно укрупнил закупку.
Изначально исполком заказывал подрядчику только летнее содержание улиц в городе, но чиновник добавил туда еще и заказ на демонтаж кровли одного из здания.
Стоимость закупки оценена в 10 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
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