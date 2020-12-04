Центр Елабуги и радость выходного дня: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 4 декабря

Власти Елабуги надеются привлечь бизнес в исторический центр города. Предполагается продавать исторические здания под офисы и даже жилье, рассказал глава района Рустем Нуриев.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин так обрадовался объявлению 31 декабря выходным днем, что даже выложил пост в честь этого.

Чествование детей, участвовавших в конкурсах против коррупции. Теперь отметили школьницу из Высокогорского района Веронику Брысаеву. Глава района Рустам Калимуллин поздравил девочку и пожелал ей успехов.

В Балтасинском районе отметили волонтеров. Глава района Рустам Калимуллин встретился с ними и вручил различные подарки.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов вернулся к натюрмортам — выложил фото и видео заснеженных деревьев с вечерней лыжной прогулки.