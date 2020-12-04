В ноябре инфляция в России ускорилась до 4,42%

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,42%. За 11 месяцев потребительские цены в РФ выросли на 4,59% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Росстата, в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость непродовольственных выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.

Фото: Илья Репин (архив)

Ранее сообщалось, что в России предложили высчитывать инфляцию по новой схеме.