В ноябре инфляция в России ускорилась до 4,42%
В ноябре инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,42%. За 11 месяцев потребительские цены в РФ выросли на 4,59% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным Росстата, в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость непродовольственных выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.
Ранее сообщалось, что в России предложили высчитывать инфляцию по новой схеме.АналитикаЭкономика
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