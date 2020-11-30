В России могут начать по-новому рассчитывать инфляцию

В следующем году Росстат может перейти на новый порядок расчета потребительской инфляции. Метод включит в себя данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта, пишет РБК со ссылкой на презентацию замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

На данный момент сотрудники Росстата вручную каждый месяц изучают данные о ценах на 400 товаров и примерно 120 услуг, собирают 700 тыс. ценовых котировок. Новый метод позволит увеличить охват товаров до 1 тыс., а количество ценовых котировок до нескольких миллионов.

О том, что Росстат за 2—3 года перейдет на новый метод расчета индекса потребительских цен, сообщалось в сентябре 2019-го.