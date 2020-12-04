Прокуратура Татарстана проверит, почему загорелся автобус в Казани
Прокуратура Татарстана уже начала проверку по факту возгорания автобуса в Казани на улице Татарстан. Надзорное ведомство интересует, соблюдались ли требования законодательства об организации пассажирских перевозок.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, сегодня вечером в Казани на улице Татарстан загорелся автобус. Сообщение о пожаре поступили в 17.20, через 18 минут огонь удалось потушить.ПроисшествияАвто Татарстан
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