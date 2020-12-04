Прокуратура Татарстана проверит, почему загорелся автобус в Казани

Прокуратура Татарстана уже начала проверку по факту возгорания автобуса в Казани на улице Татарстан. Надзорное ведомство интересует, соблюдались ли требования законодательства об организации пассажирских перевозок.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, сегодня вечером в Казани на улице Татарстан загорелся автобус. Сообщение о пожаре поступили в 17.20, через 18 минут огонь удалось потушить.