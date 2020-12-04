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В Казани потушили загоревшийся на улице Татарстан автобус №54

17:44, 04.12.2020
В Казани потушили загоревшийся на улице Татарстан автобус №54
Фото: очевидцы

В Казани на улице Татарстан, 1 потушили загоревшийся автобус №54. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар ликвидирован в 17.38. Пострадавших нет, все пассажиры автобуса успели покинуть транспорт.

Сообщение о возгорании автобуса поступило в МЧС сегодня в 17.20. Площадь горения составила 7 кв. метров.

Фото: очевидцы

О загоревшемся в Казани автобусе «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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