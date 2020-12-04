В Казани на улице Татарстан загорелся автобус — фото
В Казани на улице Татарстан, 1, рядом с бывшим зданием «Татэнерго», загорелся автобус. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
На месте происшествия работают пожарные и полиция. Пострадавших нет.
В МЧС по РТ «Реальному времени» сообщили, что сообщение о возгорании автобуса поступило в 17.20. Загорелся автобус маршрута №54.
Напомним, что в минувшие выходные в Казани на улице Тукая сгорел автобус. В результате происшествия никто не пострадал.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым