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Умер экс-губернатор Курской области Александр Михайлов

16:40, 04.12.2020
Умер экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
Фото: kzn.ru

На 70-м году жизни умер член Совета Федерации, экс-губернатор Курской области Александр Михайлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Известно, что причиной смерти сенатора стали проблемы с сердцем. Ему стало плохо после проведения приема в отделении партии «Единая Россия» в Курской области.

Фото: Kremlin.ru

Михайлов руководил регионом с 2000 по 2018 годы. В ноябре 2018 года он вошел в Совет Федерации, где работал в комитете по обороне и безопасности.

29 ноября после заражения коронавирусом умер бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов.

Татьяна Демина
Общество
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