Умер бывший президент РАН Владимир Фортов

После заражения коронавирусом умер бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов. Об этом стало известно сегодня, 29 ноября.

Владимиру Фортову было 74 года. Смерть наступила в 4.40.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал заместитель президента РАН Владимир Иванов «РИА Новости».

Причины смерти не уточняются, однако сообщается, что Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Ольга Плешкова