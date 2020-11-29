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Умер бывший президент РАН Владимир Фортов

12:02, 29.11.2020
Умер бывший президент РАН Владимир Фортов
Фото: kzn.ru

После заражения коронавирусом умер бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов. Об этом стало известно сегодня, 29 ноября.

Владимиру Фортову было 74 года. Смерть наступила в 4.40.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал заместитель президента РАН Владимир Иванов «РИА Новости».

Причины смерти не уточняются, однако сообщается, что Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Ольга Плешкова
Общество
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