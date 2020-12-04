Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с начала сентября

На Московской бирже доллар упал ниже 74 рублей. По данным торговой площадки на 15.24 (по мск), курс доллара по отношению к российскому рублю составил 73,9425 рубля, сообщает ТАСС.

В последний раз в этом году стоимость доллара была ниже 74 рублей 2 сентября. К 15.29 (по мск) доллар стоил уже 74,015 рубля.

Фото: pixabay.com

Напомним, что вчера на Московской бирже доллар упал до 75 рублей впервые с 18 сентября 2020 года.



Татьяна Демина