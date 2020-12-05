Ход короля: пять самых известных советских шахматистов

Успех сериала «Ход Королевы» (The Queen’s Gambit) привел к общемировому росту интереса к шахматам. «Реальное время» вспоминает истории самых известных и титулованных советских и российских шахматистов XX века.

Александр Алехин

Почти на протяжении 20 лет чемпионом мира был Александр Алехин, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию. Родившийся в Москве в 1892 году, после революции — в 1920 году — он переехал в Берлин, с 1922 года — в Париж. Чемпионом мира Алехин стал уже в 1927 году (на тот момент выступая за команду Франции), обыграв Хосе Рауля Капабланку. Титул чемпиона сохранялся у Алехина до 1934 года. В 1935 году он проиграл Максу Эйве, в 1937 году вернул себе звание чемпиона в матче-реванше. Во время Второй мировой войны Алехин переехал в Португалию, от его имени была опубликована серия статей, считающихся антисемитскими, в результате после окончания войны многие шахматисты, включая Эйве, бойкотировали Алехина. В связи с тем, что во время войны крупных шахматных турниров не было, Алехин оставался в статусе чемпиона мира. В этом статусе он и умер в 1946 году в португальском Эшториле — за день до того, как должен был сыграть матч с Ботвинником.

Михаил Ботвинник

В отличие от Алехина, Михаил Ботвинник жил в СССР, поэтому его мировое чемпионство стало первым для советского шахматного спорта. Ботвинник был чемпионом мира с 1948 по 1957 годы, с 1958 по 1960-ый и с 1961 по 1963-ий. Ботвинник родился в 1911 году в дачном поселке Куоккала в Выборгской губернии Российской империи, сейчас это — поселок Репино в составе Курортного района Санкт-Петербурга. Чемпионом СССР он стал в 1931 году, а чемпионом мира — в 1948 году. Потерял он это звание в 1957 году в матче против Василия Смыслова, но спустя год взял реванш. В 1960 году уступил звание Михаилу Талю, в матче-реванше вернул титул. В 1963 году уступил первенство Тиграну Петросяну. Ботвинник основал шахматную «Школу Ботвинника», также работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте электроэнергии. Умер в 1995 году в Москве.

Михаил Ботвинник. Фото: commons.wikimedia.org

Тигран Петросян

9-ый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, бывший чемпионом с 1963 по 1969 годы, родился в 1929 году в Тифлисе, нынешнем Тбилиси. Обыграв в матче на первенство мира Михаила Ботвинника, спустя три года отстоял титул, выиграв матч у Бориса Спасского. Однако спустя три года, в 1969 году, все же проиграл все тому же Спасскому в 23 партиях со счетом 12,5:10,5. Умер Петросян в 1984 году в Москве в возрасте 55 лет.

Тигран Петросян. Фото: commons.wikimedia.org

Анатолий Карпов

Чемпион мира на протяжении 16 лет — с 1975 по 1985 годы и с 1993 по 1999 годы (по версии ФИДЕ) Анатолий Карпов родился в 1951 году в Златоусте Челябинской области. В 1963 году был принят в «Школу Ботвинника». Чемпионом мира был объявлен в 1975 году — к тому моменту Карпов был победителем турнира претендентов. Матча за чемпионство, впрочем, не состоялось — он должен был состояться весной 1975 года, но действующий чемпион Роберт Фишер отказался играть после того, как ФИДЕ не принял ряд условий Фишера, который тот выдвинул для участия в матче. В 1978 и 1981 году Карпов отстоял свое звание в матчах с Виктором Корчным, а в 1985 году уступил Гарри Каспарову со счетом 5:3. После распада действующей системы чемпионатов мира Карпов еще трижды выигрывал чемпионат по версии ФИДЕ — в 1993, 1996 и 1998 годах. Позже, с 2011 по 2019 годы, был депутатом Госдумы.

Анатолий Карпов. Фото: commons.wikimedia.org

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров являлся чемпионом мира по старой системе с 1985 по 1993 годы, затем — с 1993 по 2000 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. Каспаров (настоящая фамилия — Вайнштейн) родился в 1963 году в Баку. Он стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат — когда он обыграл Карпова, ему было 22 года. Позже, в 1986 году, он вновь обыграл Карпова в матче-реванше, повторив это и в 1987 году. В 1993 году Каспаров вместе с претендентом на звание чемпиона мира Найджелом Шортом создали Профессиональную шахматную ассоциацию, не согласившись с политикой ФИДЕ. ПША прекратила свое существование вскоре после отказа основного спонсора Intel от финансирования, турниры ФИДЕ и ПША были вновь объединены в 2006 году.

Максим Матвеев