Эксперт спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

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В 2021 году по мере успеха российских вакцин в мире и восстановления мировой экономики увеличится спрос на газ, нефть и другие экспортные товары России. Также стоит ожидать возвращения и иностранных инвестиций в Россию. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на слова экономиста Александра Абрамова.

«Если не произойдет чего-нибудь чрезвычайного, то рубль в течение года будет набирать вес», ‒ отмечает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Сейчас, по его словам, можно заметить краткосрочный фактор укрепления рубля, связанный с ростом цен на нефть из-за подписания новых соглашений в формате ОПЕК+.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились изменить условия сделки по сокращению добычи нефти. С января 2021 года они смогут нарастить добычу. На фоне этого подорожали акции «Татнефти».