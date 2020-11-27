В Татарстане трое мужчин обвиняются в избиении, похищении и попытке убийства

В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело об избиении, покушении на убийство и похищении. Обвиняемым по делу проходят трое мужчин.

По версии следствия, в мае этого года двое обвиняемых ловили рыбу на плотине в деревне Большая Карланга Буинского района. Они заметили местного мужчину, плывшего на лодке. Рыбаки решили, что чужак проверяет их сети, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Поэтому вскоре обвиняемые, прихватив с собой третьего, пришли в дом к хозяину лодки. Его избили, а лодку забрали.

В тот же день обвиняемые стали топить баню. Начался пожар, и они решили укрыться во дворе все того же пострадавшего. На этот раз он был с товарищем, но досталось им обоим.

Фото: Илья Репин (архив)

Хозяина лодки ранили ножом в руку. Потом его затолкали в багажник автомобиля.

Второй пострадавший получил несколько ударов ножом в живот и спину. Однако он смог отобрать нож и убежать к пожарным и полицейским, рассказывают в Следкоме.

В это же время обвиняемые сели в автомобиль и поехали в больницу. Там один из нападавших пошел за медицинской помощью. Второй отпустил из багажника дважды избитого соседа.

В СКР уточняют, что вину обвиняемые признали лишь частично. Обвинительное заключение уже утверждено и направлено в суд для рассмотрения.