В Татарстане трое мужчин обвиняются в избиении, похищении и попытке убийства
В Татарстане суд рассмотрит уголовное дело об избиении, покушении на убийство и похищении. Обвиняемым по делу проходят трое мужчин.
По версии следствия, в мае этого года двое обвиняемых ловили рыбу на плотине в деревне Большая Карланга Буинского района. Они заметили местного мужчину, плывшего на лодке. Рыбаки решили, что чужак проверяет их сети, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Поэтому вскоре обвиняемые, прихватив с собой третьего, пришли в дом к хозяину лодки. Его избили, а лодку забрали.
В тот же день обвиняемые стали топить баню. Начался пожар, и они решили укрыться во дворе все того же пострадавшего. На этот раз он был с товарищем, но досталось им обоим.
Хозяина лодки ранили ножом в руку. Потом его затолкали в багажник автомобиля.
Второй пострадавший получил несколько ударов ножом в живот и спину. Однако он смог отобрать нож и убежать к пожарным и полицейским, рассказывают в Следкоме.
В это же время обвиняемые сели в автомобиль и поехали в больницу. Там один из нападавших пошел за медицинской помощью. Второй отпустил из багажника дважды избитого соседа.
В СКР уточняют, что вину обвиняемые признали лишь частично. Обвинительное заключение уже утверждено и направлено в суд для рассмотрения.
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