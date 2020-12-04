В Татарстане после проверки прокуратурой устранили нарушения безопасности газозаправки

В Черемшанском районе Татарстана после проверки прокуратурой на газозаправочной станции ООО «Шатлыкойл» устранили нарушения требований безопасности. Об этом сообщает республиканская прокуратура.



Выяснилось, что операторы станции не проходили обучение; неправильно велась документация; не проводился осмотр контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств и средств сигнализации и защиты. На применяемых при сливо-наливных операциях соединительных рукавах были повреждения.

Фото: realnoevremya.ru

В отношении ответственного должностного лица возбудили дело по статье о нарушении требований безопасности. Кроме того, ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Сейчас нарушения закона устранены, штраф оплачен.

Ранее сообщалось, что в Заинске приостановили деятельность газовой заправки, которая работала без лицензии.

Маргарита Головатенко