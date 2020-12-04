Челнинский крановый завод анонсировал выход нового эротического календаря

Фото: скриншот

Набережночелнинский крановый завод анонсировал выход нового эротического календаря. Видео появилось в Instagram завода.

«В этом году на его страницах хрупкие девушки на фоне цехов тяжелого машиностроения», — говорится в сообщении к видео.

В ролике девушки снимаются в цехе рядом с оборудованием. Некоторые из них сняты во время рабочего процесса, а некоторые — во время перекура.

Эротические календари предприятие из Набережных Челнов выпускает с 2007 года.

В прошлом году календарь на 2020 год вышел под названием «Ни сы поднимем».

