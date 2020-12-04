Челнинский крановый завод анонсировал выход нового эротического календаря
Набережночелнинский крановый завод анонсировал выход нового эротического календаря. Видео появилось в Instagram завода.
«В этом году на его страницах хрупкие девушки на фоне цехов тяжелого машиностроения», — говорится в сообщении к видео.
В ролике девушки снимаются в цехе рядом с оборудованием. Некоторые из них сняты во время рабочего процесса, а некоторые — во время перекура.
Эротические календари предприятие из Набережных Челнов выпускает с 2007 года.
В прошлом году календарь на 2020 год вышел под названием «Ни сы поднимем».
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