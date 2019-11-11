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Челнинский крановый завод анонсировал новый эротический календарь на 2020 год

10:19, 11.11.2019
Челнинский крановый завод анонсировал новый эротический календарь на 2020 год
Фото: скриншот

Набережночелнинский крановый завод анонсировал новый эротический календарь на 2020 год под названием «Ни сы поднимем».

«Совсем скоро он выйдет в печатном варианте, и, как уже повелось, календарь будет с дополненной реальностью. Название календаря очень необычное. «НИ СЫ» — это восточная мудрость, она гласит: «Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», — подписал ролик с анонсом календаря оператор проекта Александр Тилинин.

В видео показаны боксерский ринг, производственное помещение и кабинет руководства, везде присутствуют девушки в откровенных нарядах и париках.

Ранее Набережночелнинский крановый завод опубликовал новые страницы своего знаменитого календаря. Последние снимки покрывают октябрь, ноябрь и декабрь.

Общество Татарстан
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