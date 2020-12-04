Исследование: регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами

В России самая высокая средняя зарплата за январь — сентябрь 2020 года зафиксирована на Чукотке. Там она составляет 116,4 тыс. рублей, следует из расчетов RT на основе данных Росстата.

Второе место — у Ямало-Ненецкого АО (110 тыс. рублей). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. рублей), Москва (95,9 тыс. рублей ) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей). Высокая средняя заработная плата фиксируется в Сахалинской области (90,2 тыс. рублей), Камчатском крае (81,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (77,3 тыс. рублей), Тюменской области (76,2 тыс. рублей) и Якутии (73,1 тыс. рублей).

Самая низкая зарплата зафиксирована в следующих российских регионах: Ивановская область (27,4 тыс. рублей), Алтайский край (28,7 тыс. рублей), Кабардино-Балкария (28,8 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (28,9 тыс. рублей) и Чечня (29 тыс. рублей).

Невысокая заработная плата и в Дагестане (29 тыс. рублей), Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тыс. рублей), Тамбовской области (29,8 тыс. рублей) и Мордовии (30,4 тыс. рублей).

Ранее Татарстан занял 39-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, подготовленном «РИА Новости». В республике доля работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц составляет 2,9%.



Татьяна Леухина