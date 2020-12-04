Суд отменил приговор модели из Казани, осужденной за кражу 22 млн рублей из сейфа депутата Госдумы

Мосгорсуд отменил приговор уроженке Казани, фотомодели Ольге Синтюревой и уроженцу Чечни Ибрагиму Дудаеву, которых осудили за организацию нападения и кражу у депутата ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщает ТАСС.



Суд постановил вернуть уголовное дело прокурору. Дудаев останется в СИЗО до 2 февраля 2021 года, Синтюрева — под подпиской о невыезде.

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Ранее суд признал Синтюреву виновной в краже 22 млн рублей и $35 тыс. из сейфа Жигарева. Она приговорена к 4 годам колонии, при этом наказание отсрочено, она отправится в колонию после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Дудаев получил 4 года колонии общего режима. По версии обвинения, Синтюрева и Дудаев похитили деньги из квартиры депутата в ЖК «Звезды Арбата». Когда Жигарев решил обратиться в полицию, его выманили на улицу, где Дудаев избил его.