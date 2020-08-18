Модель из Казани получила 4 года колонии за кражу 22 млн рублей из сейфа депутата

Суд признал уроженку Казани Ольгу Синтюреву виновной в краже 22 млн рублей из сейфа депутата Госдумы Сергея Жигарева. Она приговорена к 4 годам колонии.

Вместе с бывшей моделью виновным был признан и ее приятель Ибрагим Дудаев. Он также получил 4 года колонии общего режима.

При этом наказание Синтюревой отсрочено, она отправится в колонию после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, передает «РИА Новости».

В пользу Жигарева с обоих подсудимых взыскали более 325 тысяч рублей. Еще 22,5 млн рублей они должны вернуть другому потерпевшему — Краюшкину А.Б. Согласно материалам дела, именно ему принадлежали лежавшие в сейфе депутата деньги.

По версии обвинения, Синтюрева и Дудаев похитили деньги из квартиры депутата в ЖК «Звезды Арбата». Когда он решил обратиться в полицию, Жигарева выманили на улицу, где Дудаев избил потерпевшего.