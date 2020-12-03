«Ак Барс» в гостях разгромил «Нефтехимик», Доус и Глухов оформили дубли
«Ак Барс» в гостях разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дублями в составе казанской команды отметились Доус и Глухов, еще по одной шайбе добавили Кормье и Галиев. У хозяев льда единственный гол на счету Воробьева.
«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
Голы:
0:1 Кормье (Яруллин, 9:56)
1:1 Воробьев (13:55)
1:2 Доус (Кормье, Да Коста, 16:28)
1:3 Доус (Викстранд, Да Коста, 25:08)
1:4 Глухов (Воронков, 48:04)
1:5 Галиев (Бурмистров, 49:39)
1:6 Глухов (Зарипов, Яруллин, 59:59).
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