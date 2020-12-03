В соцсетях обсуждают рекламу татарстанского банка с «обнимающимися мужчинами»

В социальных сетях начали обсуждать рекламный буклет крупнейшего банка республики, на котором пользователи увидели двух «обнимающихся мужчин».

Фотография объявления появилась в телеграм-канале «Татарское Прииртышье».



На снимке изображена «традиционная» пара. Однако из-за короткой прически девушки-модели и неудачного ракурса возникает двусмысленность.

В начале ноября в Казани бурное обсуждение в соцсетях вызвала промо-кампания фильма «Борат 2» Саши Барона Коэна. Тогда на улицах столицы Татарстана появились стенды предлагающие бесплатные одноразовые маски. Однако расположены они были в районе паха картонной фигуры главного героя фильма.