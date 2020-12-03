Совету директоров «Татнефти» посоветовали не рекомендовать выплату промежуточных дивидендов

Менеджмент «Татнефти» не предлагал совету директоров компании выносить какие-либо рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года.

Основной причиной стало изменение схемы налогообложения, рассказал помощник гендиректора компании по корпоративным финансам Василий Мозговой. Эти изменения влияют на прогноз по экономическим показателям за 2021 год. Также остается давление на нефтяной спрос, несмотря на позитивные новости по вакцинам от COVID-19, передает «Интерфакс».

В то же время Мозговой упомянул, что дивидендная политика компании не меняется, поскольку выплата промежуточных дивидендов не является обязательной.

Фото: tatneft.ru

Напомним, что чистая прибыль «Татнефти» по итогам девяти месяцев снизилась более чем в два раза.

В начале октября Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.