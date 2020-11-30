Чистая прибыль «Татнефти» снизилась на 54,5%

Чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) в III квартале текущего года составила 35,745 млрд рублей против 17,6 млрд рублей во II квартале и 58,4 млрд рублей годом ранее. По сравнению с тем же периодом прошлого года, чистая прибыль компании за 9 месяцев снизилась на 54,5%, то есть до 78,597 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.



Выручка в III квартале составила 187,37 млрд рублей, в прошлом году за тот же период она составляла 241,7 млрд рублей. Выручка «Татнефти» составила за 9 месяцев этого года 521,923 млрд рублей, таким образом, снизившись на 24,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.



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EBITDA в III квартале текущего года составила 58,367 млрд рублей по сравнению с 83,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Так, за 9 месяцев EBITDA снизилась на 47,4% — до 130,366 млрд рублей.

В конце октября сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) за девять месяцев по РСБУ снизилась до 52,4 млн рублей, то есть в 2,8 раза.