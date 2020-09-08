Александр Епифанов назначен главным тренером «Ак Барс-Динамо»

Новым главным тренером «Ак Барс-Динамо» стал Александр Епифанов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Тренер был представлен игрокам команды на сегодняшней тренировке в Ульяновске. Под его руководством «Ак Барс-Динамо» сыграет на Кубке России.

Последним местом работы у 59-летнего специалиста был нижегородский «Старт». С 2014 года возглавляет сборную Германии.

Напомним, прежний главный тренер «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев перешел на работу в «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.