Александр Епифанов назначен главным тренером «Ак Барс-Динамо»
Новым главным тренером «Ак Барс-Динамо» стал Александр Епифанов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Тренер был представлен игрокам команды на сегодняшней тренировке в Ульяновске. Под его руководством «Ак Барс-Динамо» сыграет на Кубке России.
Последним местом работы у 59-летнего специалиста был нижегородский «Старт». С 2014 года возглавляет сборную Германии.
Напомним, прежний главный тренер «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев перешел на работу в «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.СпортХоккей с мячом Татарстан
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