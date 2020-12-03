Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от более 50 стран. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«К настоящему времени РФПИ получены заявки на приобретение 1,2 млрд доз «Спутник V» из более 50 стран», — заявила она.

Захарова также обратила внимание, что РФПИ и центр Гамелеи, разработавший препарат, работают над увеличением производства вакцины, в том числе в других государствах. Она отметила, что ведется активная работа по продвижению «Спутника V» на международный рынок.

Фото: minzdrav.gov.ru

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд направил заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По его словам, выход на рынок Евросоюза будет затруднен в связи со сложной политической обстановкой.



Татьяна Демина