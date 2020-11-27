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Число мигрантов в Татарстане сократилось больше чем на 40%

10:01, 27.11.2020
Число мигрантов в Татарстане сократилось больше чем на 40%
Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в Татарстане число мигрантов уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев на миграционный учет поставлено 164,1 тыс. иностранцев.

В основном иностранцы приезжают в Татарстан для трудоустройства — об этом заявили 42% прибывших. Год назад о трудовой деятельности заявляли 33%. 29% иностранцев приехали в республику учиться. На третьем месте — частные цели. Еще 5% граждан приехали в рамках деловой поездки.

Фото: realnoevremya.ru

Всего 4% иностранцев приехали в Татарстан в туристических целях. Год назад показатель составлял 15%, передает РБК.

Ранее в Казани резко вырос спрос на курьеров — на 241%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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