Число мигрантов в Татарстане сократилось больше чем на 40%

В 2020 году в Татарстане число мигрантов уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев на миграционный учет поставлено 164,1 тыс. иностранцев.

В основном иностранцы приезжают в Татарстан для трудоустройства — об этом заявили 42% прибывших. Год назад о трудовой деятельности заявляли 33%. 29% иностранцев приехали в республику учиться. На третьем месте — частные цели. Еще 5% граждан приехали в рамках деловой поездки.

Фото: realnoevremya.ru

Всего 4% иностранцев приехали в Татарстан в туристических целях. Год назад показатель составлял 15%, передает РБК.



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Ольга Плешкова