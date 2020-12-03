В Татарстане изготовят 450 госнаград на 2,4 млн рублей

Фото: tatarstan.ru (награда «За заслуги перед Республикой Татарстан»)

Ювелирное предприятие «Алмаз» займется изготовлением государственных наград за счет бюджета Татарстана. Заказчиком выступает управление по делам президента РТ, сообщается на сайте госзакупок.

«Алмаз» изготовит 450 почетных наград и медалей за особые заслуги перед республикой, а также 10 футляров. Сумма заказа — 2,4 млн рублей.

Всего будет девять видов наград: «За заслуги перед Республикой Татарстан», нагрудные знаки с футляром и временными застежками и пристежками «Заслуженный работник», «Народный художник», «Народный учитель», «Народный писатель», «Народный артист», медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» с планкой, футляром и большой временной пристежкой, медали «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» с футляром, медали «За доблестный труд» с футляром и большой временной пристежкой.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов наградил двух жительниц республики медалями «Ана даны — Материнская слава».