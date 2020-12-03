Глава «Локомотива» опроверг слухи о возможном назначении Газизова
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «РБ-Спорт» информацию о возможном назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба вместо Василия Кикнадзе.
— Это бред сивой кобылы. Даже обсуждать нечего, — сказал Мещеряков.
— Руководство клуба остается прежним?
— По поводу руководства все сказал Юрий Дмитриевич Нагорных. Могу только полностью присоединиться к его словам, — сказал Мещеряков.
Отметим, что ранее член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о намерении сохранить руководство клуба, несмотря на плохое выступление в Лиге чемпионов.
Во вторник москвичи уступили дома «Ред Булл Зальцбургу» (1:3) и потеряли все шансы на выход в плей-офф турнира.
При этом накануне сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Газизов может сменить Кикнадзе на аналогичном посту в «Локомотиве».СпортФутбол
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