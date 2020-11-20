В Тюлячинском районе Татарстана установили карантин по бешенству

В Тюлячинском районе Татарстана на территории деревни Комаровки установили карантин по бешенству. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, на территориях поселения запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы зоны карантина и отлов диких животных. Нельзя употреблять в пищу молоко от бешеных животных и молоко без пастеризации от здоровых.

Также документом запрещается и вывоз недезинфицированных шкур и шерсти клинически здоровых животных. Карантин действует два месяца со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения всех необходимых мероприятий.



Ранее в Татарстане на школьницу напала лиса. Специалисты пришли к выводу, что животное было больно.



Ольга Плешкова