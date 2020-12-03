АвтоВАЗ отчитался о продажах автомобилей в ноябре

АвтоВАЗ продал в ноябре более 38 тысяч автомобилей. Это на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года.

Также этот показатель стал максимальным с декабря 2013 года, отмечает пресс-служба «Ростеха».

Самой популярной стала модель Lada Granta, производитель реализовал 14 540 автомобилей этой модели. В тройке наиболее популярных также Lada Vesta (11 771) и Lada Largus (4 052).

В компании считают, что рекордные продажи обеспечили госпрограммы поддержки и спецпрограммы АвтоВАЗа, а также выпуск спецсерий.