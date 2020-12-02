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Глава Минтранса РТ: по трассировке М12 осталось решить вопрос с деревней Орел

21:49, 02.12.2020
Глава Минтранса РТ: по трассировке М12 осталось решить вопрос с деревней Орел
Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов сообщил, что трассировка платной дороги Москва — Казань почти завершена. Осталось найти компромисс с жителями деревни Орел.

«Думаю, на сегодня мы нашли оптимальное решение. Единственный населенный пункт, по которому пока решается вопрос, — деревня Орел», — приводит его слова «Татар-информ».

Фото: tatarstan.ru

Он также рассказал, что мост через Волгу не будут строить там, где предложили строить местные жители. В указанном ими месте проходит нефтепровод и делать там трассу опасно.

Ранее Ханифов объявлял, что в республике уже готовы приступить к строительству трассы.

Напомним, что жителей нескольких деревень не устраивала схема размещения автодороги из-за ее близости к населенным пунктам.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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