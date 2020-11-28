В Татарстане готовы приступить к организации строительства трассы М-12

В Татарстане приступили к подготовке проектно-сметной документации для организации строительства скоростной трассы М-12 Москва — Казань. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Как договаривались, максимальное количество строительных материалов будет поставляться не по дорогам, которыми сегодня пользуются местные жители. В целом баланс грунта, подсчитанный с учетом трассы, не отрицательный. Это значит, что нам не придется завозить грунт со стороны. Тем самым максимально уйдем от транспортной нагрузки на дорогу», — рассказал глава Миндортранса РТ на заседании круглого стола.

Фото: realnoevremya.ru

Как передает «Татар-информ», маршрут трассы в Лаишевском районе был изменен с учетом пожеланий местных жителей. Рассматривается предложение о заглублении трассы возле деревни Орел для понижения уровня шумов.

«Единственный вопрос, который сегодня мешает принять это решение, связан с гидрогеологией. Мы не хотим отрицательно повлиять на экологию ближайших озер», — пояснил он.



Ранее Счетная палата раскритиковала концессии при строительстве платных трасс в России. Только на две такие дороги власти потратили лишние 5,6 млрд рублей.



Ольга Плешкова