На «Казаньоргсинтезе» побывала узбекистанская делегация

Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» посетила делегация Республики Узбекистан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. В состав делегации также вошли генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев и третий секретарь посольства Республики Узбекистан в России Сарвар Матюсупов.

Гости посетили предприятие в рамках общего рабочего визита в Татарстан. Предприятие и его продукцию презентовал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов. Республика Узбекистан является одной из 32 стран мира, в которые экспортируется продукция химгиганта.