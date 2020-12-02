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Промышленность

На «Казаньоргсинтезе» побывала узбекистанская делегация

21:15, 02.12.2020 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На «Казаньоргсинтезе» побывала узбекистанская делегация
Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» посетила делегация Республики Узбекистан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. В состав делегации также вошли генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев и третий секретарь посольства Республики Узбекистан в России Сарвар Матюсупов.

Гости посетили предприятие в рамках общего рабочего визита в Татарстан. Предприятие и его продукцию презентовал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов. Республика Узбекистан является одной из 32 стран мира, в которые экспортируется продукция химгиганта.

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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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