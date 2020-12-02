В Татарстане добровольцев начали прививать второй российской вакциной от COVID-19 — видео

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В Казани 650 человек приехали принять участие в третьем этапе испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Татарстанцев уже начали прививать, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Испытания продлятся полгода. При этом сама вакцинация займет по времени около месяца. Далее специалисты будут следить за состоянием добровольцев, рассказала врач аллерголог-иммунолог казанской горбольницы №7 Виктория Делян.

Всего в Казань прибыло 500 доз вакцины, а значит она достанется не всем. Отсеиваться будут добровольцы, у кого есть антитела к COVID-19 или медицинские противопоказания.