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В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

18:59, 02.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане официально подтвердились еще три смерти от коронавируса. С начала пандемии в республике зафиксирован 141 летальный случай от COVID-19.

По данным республиканского оперштаба, женщина 1949 года рождения попала в больницу с пневмонией, ее состояние осложнялось из-за сопутствующих заболеваний.

Также от коронавируса умер мужчина 1949 года рождения, который был госпитализирован с диагнозом «пневмония». У него также присутствовали хронические заболевания.

Третьей жертвой ковида стала женщина того же года рождения. Она попала в больницу с пневмонией, имела место полиорганная недостаточность.

Напомним, за последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 90 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 9 215 случаев заражения.

ОбществоМедицина Татарстан
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