В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека
В Татарстане официально подтвердились еще три смерти от коронавируса. С начала пандемии в республике зафиксирован 141 летальный случай от COVID-19.
По данным республиканского оперштаба, женщина 1949 года рождения попала в больницу с пневмонией, ее состояние осложнялось из-за сопутствующих заболеваний.
Также от коронавируса умер мужчина 1949 года рождения, который был госпитализирован с диагнозом «пневмония». У него также присутствовали хронические заболевания.
Третьей жертвой ковида стала женщина того же года рождения. Она попала в больницу с пневмонией, имела место полиорганная недостаточность.
Напомним, за последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 90 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 9 215 случаев заражения.ОбществоМедицина Татарстан
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