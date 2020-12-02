Казанский вертолетный завод сменил форму с ПАО на АО

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский вертолетный завод перестал быть публичным акционерным обществом, сменив организационно-правовую форму с ПАО на АО.

Соответствующее решение было принято акционером КВЗ еще 24 сентября, говорится в сообщении предприятия на портале раскрытия корпоративной информации. Однако смена формы произошла только 1 декабря.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что Казанский вертолетный завод входит в холдинг «Вертолеты России», объединяющий все российские предприятия строящие и обслуживающие вертолеты.