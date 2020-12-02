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Лабораториям Татарстана, которые делают ПЦР-тесты на коронавирус, выделят средства на оснащение

16:10, 02.12.2020
Лабораториям Татарстана, которые делают ПЦР-тесты на коронавирус, выделят средства на оснащение
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении порядка использования трансферта из федерального бюджета бюджету РТ на оснащение или переоснащение лабораторий медицинских организаций, осуществляющих тестирование на коронавирус методами амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР).

Речь идет о медорганизациях, подведомственных Минздраву РТ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на портале госуслуг в личном кабинете появится уведомление о готовности теста из лаборатории, интегрированной с информационной системой Роспотребнадзора. Татарстан также участвует в проекте.

ОбществоМедицина Татарстан
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