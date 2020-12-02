ВОЗ рекомендует носить маски не только в помещениях, но и на улице

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Это правило действует в том случае, если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими.

Харрис подчеркнула, что новое ужесточение ограничений стало одним из самых серьезных за время пандемии коронавируса.



Сегодня Верховный суд РФ сообщил, что магазины вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если это установлено регионом.