Татарстан стал лауреатом конкурса «Самый читающий регион»

Татарстан стал лауреатом конкурса «Самый читающий регион». Наряду с республикой лауреатами стали Санкт-Петербург и Астраханская область. Победителем конкурса стала республика Саха (Якутия).

Организаторы отметили татарстанский проект «Письмо автору любимой книги» — конкурс писем-обращений детей и подростков к детским писателям региона.

Якутия представила проект «Читаем все!» — программу по чтению, рассчитанную на 5 лет. В этом году внимание было уделено произведениям о войне. Слоган этого года: «Читаем книги о войне».

realnoevremya.ru

Астраханская область выбрана лауреатом за реализацию I Международного литературного фестиваля для детей и молодежи. Санкт-Петербург был отмечен за проведение в условиях пандемии онлайн-мероприятия «Книжный салон».

В 20 лучших регионах, ставших финалистами конкурса, также вошли: Новосибирская область, Москва, Воронежская область, Иркутская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика, Московская область, Свердловская область, ХМАО, Владимирская область, Пензенская область, Удмуртская Республика, Саратовская область, Ульяновская область, сообщает пресс-служба конкурса.

Напомним, в Казани в детских больницах в ближайшее время появятся новые книжные стеллажи, более тысячи детских книг и 400 периодических изданий.

