В Казани вновь продают два исторических особняка на улице Тукая

В Казани выставили на продажу два исторических особняка на улице Тукая, 84 и 86. Оба являются объектами культурного наследия регионального (республиканского) значения. Сообщения появились на сайтах бесплатных объявлений.

Первое здание на улице Тукая, 84 является трехэтажным особняком ХIX века. Оно продается за 95 млн рублей, говорится в объявлении. Второй особняк на улице Тукая, 86 продается, согласно сообщению, за 69 млн.

Фото: скриншот google.com/maps (ул. Тукая, 84)

«Фасад полностью восстановлен в соответствии с требованиями Минкультуры. Все работы по восстановлению объекта, требующие согласования, завершены. Здание подготовлено к финишной внутренней отделке и дальнейшей эксплуатации. Подходит для размещения офиса, магазина, ресторана, гостиницы», — следует из обоих объявлений.

О продаже этих особняков «Реальное время» писало еще в январе этого года. Оба здания принадлежат группе компаний ASG известного миллиардера Алексея Семина.

«Объекты культурного наследия мы в принципе не продаем, а реставрируем под сдачу в аренду. Дома №84 и 86 на улице Тукая (они не являются памятниками архитектуры и имеют небольшую площадь) выставили на продажу в виде эксперимента, потому что клиенты приходят разные. Кого-то интересует аренда, а кого-то покупка. Поэтому мы им предлагаем такой вариант. Если покупатель на них не найдется, но найдется арендатор — значит, сдадим в аренду. Там уже почти все готово для этого, осталось только воду подключить», — сообщил тогда заместитель генерального директора управляющей компании ASG Алмаз Давлетшин.