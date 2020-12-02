Россияне назвали главные страхи в период пандемии коронавируса

Основные страхи россиян в период пандемии коронавируса — рост цен (60%), низкие зарплаты (52%) и качество медицины (44%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир», в котором приняли участие более 10 тыс. человек старше 14 лет.

Еще 42% опрошенных боятся роста безработицы, 41% — кризиса в экономике, 33% — новых витков заболеваемости коронавирусом, 32% — коррупции, по 30% опрошенных — проблем ЖКХ и недоступности или высокой стоимости медицинских услуг. Меньше всего россиян беспокоят экологические проблемы (18%), запрет выезда за границу после отмены ограничений (10%) и дефицит продуктов в магазинах (2%).

42% респондентов сообщили, что стали более тревожными. Для борьбы с этим состоянием россияне проводят время с друзьями или семьей (25%), едят больше сладкого (21%), пьют успокоительные или алкоголь (по 17%) и проводят время с питомцами (15%).

Ранее доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов дал советы, как не паниковать из-за коронавируса.