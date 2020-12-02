Российский биатлонист отстранен на год за нарушение спортивной дисциплины

Дисциплинарный комитет союза биатлонистов России (СБР) дисквалифицировал российского спортсмена Юрия Шопина на один год за нарушение дисциплины. Об этом сообщил вице-президент Алексей Нуждов.

Отмечается, что отстранение биатлониста рассчитано до 6 ноября 2021 года.

«Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Юрий Шопин. Фото: cska.ru

В активе 27-летнего Шопина две золотые награды на Универсиаде 2015 года.

Ранее он не был включен в состав сборной России для участия на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.