В Аксубаево закрыли единственную общественную баню

В Аксубаево закрыли единственную общественную муниципальную баню. По словам местных жителей, это произошло задолго до пандемии коронавируса.

Ее работу приостановили несколько лет назад якобы для проведения ремонта. Но до сих пор никаких работ в помещении не проводилось, комплекс не работает, на звонки по номеру его телефона никто не отвечает.



Большинство тех, кто постоянно посещал баню, — это пенсионеры. На сегодняшний день в поселке живут 3,7 тыс. жителей, каждый из них в среднем получает ежемесячно чуть больше 8 тыс. рублей пенсии. Многие из них живут в домах без водоотведения, не имеют собственной бани или сил ее топить, а городская парная была единственным местом, где старики могли помыться, пообщаться и провести время.

По словам местных жителей, баня никогда не пустовала и пользовалась популярностью. Ее закрытие создало немало проблем. Некоторое время после закрытия муниципальной в поселке действовала частная баня, открытая одним из предпринимателей. Но проработала она недолго, потому что 1 час здесь стоил 500 рублей, что было просто не по карману большинству.



Фото: wikimedia.org

При этом местные власти постановили снести небольшие бани, которые жители строили возле домов. В 2019 году глава Аксубаевского района РТ Камиль Гилманов обещал, что баня откроется на территории интерната. Но, по словам жителей, вместо этого там открылся центр внешкольной работы.



Заместитель главы пгт Аксубаево Владимир Кононов ответил «Реальному времени», что работу бани приостановили в марте текущего года из-за пандемии коронавируса.

— В ближайшее время общественная баня возобновит свою работу, о конкретной дате начала работы бани население поселка будет оповещено дополнительно.



Подробности истории — в материале «Реального времени».