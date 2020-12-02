Сергей Шнуров объявил, что бросил пить

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поублично объявил о решении отказаться от алкоголя. Он написал об этом стихотворение, которое выложил в своем телеграм-канале.

«Паспорт сдан, закрыта виза, / Волю дам пустым словам: / Я не пью, и это вызов, / Самому себе и вам», — начинается опус Шнура.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Лирический герой стихотворения отказывается от спиртного поскольку: «жалким быть мне неохота».

Шнур предвидит, что его «обвинят в фальши» и продолжат распускать слухи.

В 2015 году Сергей Шнуров уже предлагал запретить продажу спиртного. Правда тогда его идея касалась только граждан без высшего образования.