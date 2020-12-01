Путин поручил правительству проработать налоговые бонусы производителям синтетических каучуков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать налоговые меры стимулирования производства синтетических каучуков. Минфин готов выделить на поддержку отрасли до 3 млрд рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли рассказал о готовности выработать механизм демпфера для нефтегазохимии, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании рассказал, что правительство ожидает двух- и даже трехкратного роста производства нефтегазохимической продукции в России к 2030 году.

На этом же совещании Путин отметил, что спрос на нефтехимию в мире будет расти на 4% в год.