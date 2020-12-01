Дмитрий Квартальнов — о разгромном поражении: «Не вижу ничего серьёзного, кроме того, что проиграли две игры»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Авангарда» дал оценку второму «сухому» разгрому подрядсвоей команды.

— Ноль шайб — в следующий раз нам надо найти варианты забить «Авангарду» голы. Сегодня мы сыграли намного лучше, чем неделю назад. Вратарь «Авангарда» держал свою команду в игре. Мы пропустили пару контратак, неправильно сделали смену и поплатились. У нас были возможности забить, но вратарь «Авангарда» молодец. Жаль, что не забили.

Также Квартальнов оценил плохую результативность своих игроков. За три очных матча между соперниками, «Ак Барс» забросил лишь одну шайбу, пропустил — семь.

— Мы на 10 минут владели шайбой больше соперника. Понимаем, в какой хоккей играет «Авангард». Если в прошлом матче сопернику удалось начало, то сегодня мы играли довольно неплохо, но не нашли способа забить. Не вижу ничего серьёзного, кроме того, что проиграли две игры.

После 33 проведенных матчей «Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками, у «Авангарда» 46 очков, однако у «Авангарда» но команда Боба Хартли имеет две игры в запасе, и потенциально может опередить казанцев. Следующую игру «Ак Барс» проедет в Нижнекамске против местного «Нефтехимимика», Матч пройдет 3 декабря и стартует в 19:30 по московскому времени.