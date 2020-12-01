«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в среднесрочной перспективе.



Агентство оценило рыночные позиции Банка, достаточность капитала, качество активов и эффективность корпоративного управления на адекватном уровне. Одним из ключевых факторов, по мнению аналитиков, оказывающим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность оказания финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть».

Эксперты также приняли во внимание новую стратегию развития Банка до 2023 года. Агентство предполагает сохранение универсальности деятельности банка при существенном упоре на развитии дистанционных каналов обслуживания и продаж.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»