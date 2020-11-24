В России до конца 2021 года продлили выплаты лицам, работающим с больными коронавирусом

В России до 31 декабря 2021 года продлили соцвыплаты лицам, контактирующим с «ковидными» пациентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До конца следующего года ежемесячные пособия будут выплачиваться медицинским работникам, военнослужащим, сотрудникам МЧС и иным категориям лиц, взаимодействующим и оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Фото: Ринат Назметдинов

Выплаты будут производиться за нормативную смену, «определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленную для соответствующей категории работников в организации».

В текущем месяце Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд рублей на выплаты медработникам, осуществляющим лечение пациентов с коронавирусом.



Татьяна Демина