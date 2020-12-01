В Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, остальные — контактные. 22 человека госпитализировано, 63 получают лечение на дому.



Больше всего заболевших в Казани — 44 и Челнах — 10. В Зеленодольском районе — 7 заболевших, в Альметьевском — 6, в Нижнекамском — 3. По два инфицированных в Елабужском, Нурлатском и Пестречинском районах, по одному — в Аксубаевском, Алексеевском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Тукаевском районах.

Фото: realnoevremya.ru

Всего на 1 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 424 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 9 139 человек, в том числе 64 за минувшие сутки.



Ранее сообщалось, что в Татарстане подтвердились 87 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко