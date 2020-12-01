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В КФУ создают технопарк для реализации стартапов

07:59, 01.12.2020 2
В КФУ создают технопарк для реализации стартапов
Фото: realnoevremya.ru

В КФУ создают технопарк площадью 20 тыс. кв. метров. Он станет элементом инфраструктуры научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Циркулярная экономика».

В технопарке будут реализовываться стартапы, работать бизнес-инкубатор, инжиниринговые центры и центры прототипирования. КФУ — одна из ключевых организаций в созданном НОЦ «Циркулярная экономика». Цель объединения научных организации — получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализация, подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Кадры для НОЦ «Циркулярная экономика» будут проходить подготовку на базе центра развития компетенций КФУ. Подготовка будет вестись не только в предметных областях. Специалисты будут также осваивать бизнес-компетенции», — рассказал ТАСС проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

В конце октября правительство России выделило КФУ 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеТехнологииБизнес Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:16
    Очередная прачечная наших налогов.
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  • Анонимно 08:29
    И кто же будет "продвигать" стартапы?
    Замученные 900-часовой нагрузкой и "научной" работой профессора химии и физики?
    Будут ещё и "бизнесом" заниматься?

    И почему "Циркулярная экономика"?

    Вроде по нормам русского языка должна быть "Циркуляционная экономика" - от слова циркуляция.
    А не от слова циркуль.
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