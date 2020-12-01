В КФУ создают технопарк для реализации стартапов
В КФУ создают технопарк площадью 20 тыс. кв. метров. Он станет элементом инфраструктуры научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Циркулярная экономика».
В технопарке будут реализовываться стартапы, работать бизнес-инкубатор, инжиниринговые центры и центры прототипирования. КФУ — одна из ключевых организаций в созданном НОЦ «Циркулярная экономика». Цель объединения научных организации — получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализация, подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач.
«Кадры для НОЦ «Циркулярная экономика» будут проходить подготовку на базе центра развития компетенций КФУ. Подготовка будет вестись не только в предметных областях. Специалисты будут также осваивать бизнес-компетенции», — рассказал ТАСС проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.
В конце октября правительство России выделило КФУ 134,9 млн рублей на создание научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».
комментарии
Замученные 900-часовой нагрузкой и "научной" работой профессора химии и физики?
Будут ещё и "бизнесом" заниматься?
И почему "Циркулярная экономика"?
Вроде по нормам русского языка должна быть "Циркуляционная экономика" - от слова циркуляция.
А не от слова циркуль.